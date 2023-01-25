Обмен украинского водительского удостоверения: в Польше открылись соответствующие центры

Детали

Известно, что с июля 2022 года Европейский Союз расширил возможности пользования украинским водительским удостоверением для всех, кто получил статус временной или надлежащей защиты в странах ЕС.

На период действия статуса можно пользоваться украинским водительским удостоверением без его обмена, разрешено пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод. Также можно получить временное водительское удостоверение образца ЕС в случае потери или похищения украинского удостоверения.

Сообщают, что алгоритм обмена следующий: человек обращается к администратору центра ГП “Документ”, они оформляют заявку, затем ее рассматривает администратор сервисного центра МВД в Украине. В случае одобрения, в Польше происходит печать и выдача нового водительского удостоверения. Центры начали работу в четырех городах.

Дополнительно

Имеющееся водительское удостоверение человек должен оставить администратору центра ДП “Документ”. Восстановление водительского удостоверения при потере, потере или похищении — не предоставляется за рубежом, возможен только обмен. Восстановить свои документы можно только на территории Украины.

Напомним

Недавно Кабинет Министров Украины разрешил пересылку паспорта гражданина Украины и удостоверения личности на возвращение в Украину, используя международные почтовые отправления.