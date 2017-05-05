Обмеження щодо роботи місії ОБСЄ на Донбасі можуть зняти лише сторони конфлікту – А.Хуг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Обмеження щодо роботи СММ ОБСЄ на Донбасі можуть зняти лише сторони конфлікту та СЦКК, у разі, якщо усунуть загрози для спостерігачів. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“СММ ОБСЄ запровадила ці обмеження (у роботі місії на Донбасі — ред.) для того, щоб захистити наших неозброєних цивільних спостерігачів. І лише сторони зможуть зняти ці обмеження, лише СЦКК може зняти їх. Лише вони можуть усунути загрози для наших спостерігачів і для цивільного населення в цілому”, — зазначив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, СММ ОБСЄ на Донбасі працює з обмеженнями у роботі команди спостерігачів після підриву авто місії 23 квітня.