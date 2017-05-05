Ограничения по работе миссии ОБСЕ на Донбассе могут снять только стороны конфликта - А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Ограничения по работе СММ ОБСЕ на Донбассе могут снять только стороны конфликта и СЦКК, в случае, если устранят угрозы для наблюдателей. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"СММ ОБСЕ ввела эти ограничения (в работе миссии на Донбассе - ред.) для того, чтобы защитить наших невооруженных гражданских наблюдателей. И только стороны смогут снять эти ограничения, лишь СЦКК может снять их. Только они могут устранить угрозы для наших наблюдателей и для гражданского населения в целом", - отметил А.Хуг.
Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ в Донбассе работает с ограничениями в работе команды наблюдателей после подрыва авто миссии 23 апреля.