Ограничения по работе миссии ОБСЕ на Донбассе могут снять только стороны конфликта - А.Хуг

"СММ ОБСЕ ввела эти ограничения (в работе миссии на Донбассе - ред.) для того, чтобы защитить наших невооруженных гражданских наблюдателей. И только стороны смогут снять эти ограничения, лишь СЦКК может снять их. Только они могут устранить угрозы для наших наблюдателей и для гражданского населения в целом", - отметил А.Хуг.

Как сообщал УНН, СММ ОБСЕ в Донбассе работает с ограничениями в работе команды наблюдателей после подрыва авто миссии 23 апреля.