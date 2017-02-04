Обмеження руху транспорту скасували у ще двох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Обмеження на рух транспорту скасували у ще двох областях - Київській і Житомирській. Про це УНН повідомили у прес-службі "Автомобільних доріг України".
"Київська область. Станом на 15:00 4 лютого обмеження руху автобусів та великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення знято", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в Житомирській області скасовано тимчасове обмеження руху автобусів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення, що було введено з 7:30 3 лютого.
Раніше обмеження скасували у Хмельницькій області.
Залишилися обмеження руху в двох областях - Вінницькій і Закарпатській.