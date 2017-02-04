Ограничение движения транспорта отменили еще в двух областях

"Киевская область. По состоянию на 15:00 4 февраля ограничение движения автобусов и большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения снято", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Житомирской области отменено временное ограничение движения автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, было введено с 7:30 3 февраля.

Ранее ограничения отменили в Хмельницкой области.

Остались ограничения движения в двух областях - Винницкой и Закарпатской.