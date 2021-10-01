Заманив малолітню додому: 74-річному киянину повідомили про підозру за розбещення дівчинки

Деталі

За даними слідства, у серпні 2021 року 74–річний житель Києва запросив до себе додому 8-річну дівчинку, яка проживала по сусідству, щоб допомогти обробити рану на її коліні. Ввійшовши в довіру, чоловік сказав їй сісти йому на коліна, після чого з метою задоволення власних статевих потреб почав торкатися малолітньої дівчинки та скоїв щодо неї розпусні дії.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 156 КК України, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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