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Заманил малолетнюю домой: 74-летнему киевлянину сообщили о подозрении за растление девочки

Заманил малолетнюю домой: 74-летнему киевлянину сообщили о подозрении за растление девочки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 октября. УНН. Мужчине, которому 74 года, сообщили о подозрении в растлении 8-летней девочки. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

По данным следствия, в августе 2021 года 74-летний житель Киева пригласил к себе домой 8-летнюю девочку, которая проживала по соседству, чтобы помочь обработать рану на ее колене. Войдя в доверие, мужчина сказал ей сесть ему на колени, после чего с целью удовлетворения собственных половых потребностей начал касаться малолетней девочки и совершил в отношении нее развратные действия.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины, ему грозит до 8 лет заключения.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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