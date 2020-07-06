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Обленерго Суркісів перевірять на відповідність ліцензії

Обленерго Суркісів перевірять на відповідність ліцензії

Київ • УНН

 • 10858 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. ПАТ "Запоріжжяобленерго" перевірять на предмет дотримання природоохоронного законодавства, передає УНН із посиланням на дані Інспекційного порталу.

Зазначається, що відповідна планова перевірка відбудеться 17 серпня 2020 року.

Її проведе Державна екологічна інспекція України.

Також повідомляється, що "Запоріжжяобленерго" має високий ступінь ризику у сфері екологічної безпеки. Того ж дня, 17 серпня, підприємство перевірить ще три контролюючі органи.

Мова про:

- Державну службу України з питань праці (на предмет дотримання законодавства у сферах промислової безпеки,охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення);

- НКРЕКП (дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики);

- Державну інспекцію енергетичного нагляду України (технічний стан елементів обладнання системної протиаварійної автоматики).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Співробітники обленерго Суркісів роками не отримують розрахунок за звільнення і зарплати

Зауважимо, "Запоріжжяобленерго" фігурує у кримінальному провадженні НАБУ про так звані "енергетичні схеми "Крючкова-Суркісів" через компанію "Енергомережа". За підсумками розслідування колишній керівник "Енергомережі" Дмитро Крючков вже отримав підозру, а справу по одному з епізодів НАБУ вже скерувало в суд.

Крючкова називають "людиною Суркісів", хоча б з тих причин, що у доступних у ЗМІ телефонних розмовах він, Кононенко, Суркіси та інші особи обговорюють, зокрема, і питання доставки грошей в офіс Суркісів (на стадіоні "Динамо"). Самі Суркіси статусу підозрюваних у провадженні поки не мають, хоча й були допитані.

Окрім того, під час обшуків офісів ФК "Динамо" (належить Суркісам - ред.), детективи НАБУ вилучили документи, які згодом ВАКС визнав такими, що стосуються енергетичних оборудок "Енергомережі".

Довідка УНН: міноритарними власниками "Запоріжжяобленерго" є українські олігархи — брати Суркіси. На пов’язану із ними компанію Lex Perfecta (Кіпр) записано 16,52% підприємства.

  

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