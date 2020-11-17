Обійшов Ляшка: у Раду зайшов новий нардеп від "Слуги народу"

“Присягаю на вірність України, зобов’язуюся усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни та добробут українського народу”, - сказав нардеп.

Гунько став народним депутатом замість загиблого Валерія Давиденка. Нардеп Давиденко помер від пострілу з нагородного пістолета.

Додамо, Центральна виборча комісія 17 листопада зареєструвала народного депутата України безпартійного Анатолія Гунька, який балотувався від пропрезидентської партії "Слуга народу" і переміг на довиборах до Верховної Ради в окрузі на Чернігівщині, обійшовши "радикала" Олега Ляшка.

Так, в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів, перемогу здобув Анатолій Гунько від "Слуги народу" з 34,10% (21 245) голосів. Олег Ляшко від РПЛ набрав 31,78% (19 799) голосів.

Нагадаємо, що парламентарі підтримали проект постанови про дострокове припинення повноважень нардепа Зеновія Андрійовича.