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Обійшов Ляшка: ЦВК зареєструвала нардепом висуванця від "Слуги народу"

Київ • УНН

 • 15319 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України безпартійного Анатолія Гунька, який балотувався від пропрезидентської партії "Слуга народу" і переміг на довиборах до Верховної Ради в окрузі на Чернігівщині, обійшовши "радикала" Олега Ляшка. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ЦВК.

"17 листопада ЦВК... зареєструвала народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року в одномандатному виборчому окрузі № 208 Гунька Анатолія Григоровича", - повідомили у ЦВК.

Довідка: Анатолій Гунько, 1976 року народження, проживає в місті Бровари Броварського району Київської області, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія "Слуга народу".

Додамо, за даними ІАС "Вибори народних депутатів України", в одномандатному виборчому окрузі №208 (Чернігівська область) за результатами опрацювання 100% дільничних протоколів, перемогу здобув Анатолій Гунько від "Слуги народу" з 34,10% (21 245) голосів. Олег Ляшко від РПЛ набрав 31,78% (19 799) голосів.

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