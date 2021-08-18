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Обіграв двох росіян: українець виборов звання дворазового чемпіона Європи з шашок

Обіграв двох росіян: українець виборов звання дворазового чемпіона Європи з шашок

Київ • УНН

 • 15431 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Українець Юрій Анікєєв став дворазовим чемпіоном Європи, вигравши ЧЄ-2021 з шашок-64, який завершився в Туреччині, передає УНН з посиланням на сайт Спортивного комітету України.

Деталі

Змагання відбувалися в два етапи — попередній етап і плей-оф. На попередньому етапі Анікєєв став другим і вийшов в плей-оф.
У півфіналі змагань українець в принциповому матчі обіграв Сергія Бєлошеєва, який, бувши представником Криму, у 2014 році змінив спортивне громадянство з українського на російське.

У фінальному матчі Юрій зумів виграти у ще одного росіянина багаторазового чемпіона світу та Європи Олександра Георгієва.
Третє місце зайняв ще один українець Фелікс Шепель, який в матчі за “бронзу” обіграв Бєлошеєва.

Примітно, що вперше в історії українець виграв двічі поспіль чемпіонат Європи і вперше в трійці призерів Євро два представники нашої держави.

Довідка

Євро з шашок-64 проводилося вперше за два роки — турнір, який повинен був відбутися у 2020 році, був перенесений на 2021-й. 2019-го на чемпіонаті Європи здобув перемогу також Анікєєв.

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