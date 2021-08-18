Обыграл двух россиян: украинец завоевал звание двукратного чемпиона Европы по шашкам
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинец Юрий Аникеев стал двукратным чемпионом Европы, выиграв ЧЕ-2021 по шашкам-64, который завершился в Турции, передает УНН со ссылкой на сайт Спортивного комитета Украины.
Детали
Соревнования проходили в два этапа — предварительный этап и плей-офф. На предварительном этапе Аникеев стал вторым и вышел в плей-офф.
В полуфинале соревнований украинец в принципиальном матче обыграл Сергея Белошеева, который, будучи представителем Крыма, который в 2014 году сменил спортивное гражданство с украинского на российское.
В финальном матче Юрий сумел выиграть у еще одного россиянина многократного чемпиона мира и Европы Александра Георгиева.
Третье место занял еще один украинец Феликс Шепель, который в матче за “бронзу” обыграл Белошеева.
Примечательно, что впервые в истории украинец выиграл дважды подряд чемпионат Европы и впервые в тройке призеров Евро два представителя нашего государства.
Справка
Евро по шашкам-64 проводилось впервые за два года — турнир, который должен был состояться в 2020 году, был перенесен на 2021-й. 2019-го на чемпионате Европы одержал победу также Аникеев.