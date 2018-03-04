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Обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді розкрито

Обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді розкрито

Київ • УНН

 • 11331 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Нацполіція розкрила обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді. Загалом 5 осіб затримано, імовірний організатор-іноземець перебуває у розшуку, передає УНН з посиланням голову Національної поліції України Сергія Князєва у Facebook.

У поліції розкрили обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді.

Князєв повідомив, що загалом 5 осіб затримано, імовірний організатор-іноземець перебуває у розшуку.

"Щойно оперативники затримали трьох осіб, причетних до нападу на товариство угорської культури 27 лютого. Одного з них затримали у Черкасах, ще двох – у Кропивницькому. Також встановлено можливого керівника таких нападів, його оголошено у розшук," - йдеться в повідомленні.

Напереродні, закарпатські поліцейські встановили громадян Польщі, причетних до підпалу центру 4 лютого. Саме цих двох осіб наші польські колеги затримали у Варшаві.

Суд Польщі обрав їм запобіжний захід у виді 90 діб тримання під вартою.

Наразі при підтримці Генеральної прокуратури вирішується питання щодо допиту затриманих.

Нагадаємо, на початку лютого у будівлі Товариства угорської культури Закарпаття, що розташована у центрі Ужгорода, сталася пожежа, яка була ліквідована до прибуття вогнеборців.

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