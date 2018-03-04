Оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыто
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде. Всего 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске, передает УНН со ссылкой голову Национальной полиции Украины Сергея Князева в Facebook.
В полиции раскрыли оба нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде.
Князев сообщил, что всего 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.
"Только что оперативники задержали трех человек, причастных к нападению на общество венгерской культуры 27 февраля. Одного из них задержали в Черкассах, еще двух - в Кропивницком. Также установлено возможного руководителя таких нападений, он объявлен в розыск", - говорится в сообщении.
Раньше, закарпатские полицейские установили граждан Польши, причастных к поджогу центра 4 февраля. Именно этих двух лиц польские полицейские задержали в Варшаве.
Суд Польши избрал им меру пресечения в виде 90 суток содержания под стражей.
Сейчас при поддержке Генеральной прокуратуры решается вопрос о допросе задержанных.
Напомним, в начале февраля в здании Общества венгерской культуры Закарпатья, расположенной в центре Ужгорода, произошел пожар, который был ликвидирован до прибытия пожарных.