Обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО: подробиці розмови Зеленського і Столтенберга
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обмінялися інформацією про дипломатичні заходи, яких Україна та Альянс вживають у відповідь на загрози з боку Росії. Також йшлося про модальності участі України в Мадридському саміті НАТО у червні поточного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.
Цитата
“Співрозмовники обмінялися актуальною інформацією про дипломатичні заходи, яких Україна та Альянс вживають у відповідь на загрози з боку Росії. Глава держави подякував за консолідовану позицію країн — членів НАТО щодо необхідності негайної деескалації ситуації з боку РФ”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що Зеленський високо оцінив незмінну відданість Альянсу політиці “відкритих дверей”, а також принципову підтримку права всіх країн вільно обирати безпекові союзи та визначати свій зовнішньополітичний курс.
Крім того, Президент і Генеральний секретар обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО у червні поточного року та його очікувані результати.
Доповнення
Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс особисто попередила Москву про жорсткі санкції, які мають бути введені у разі нападу Росії на Україну, під час напружених переговорів, які, за словами голови російської дипломатії, були схожі на розмову “німого з глухим”.
Контекст
Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила низку вимог щодо так званих “гарантій безпеки” до США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії. Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, “безуспішно”, що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Проте, Москва чекала і на письмові відповіді, які США та НАТО передали РФ 26 січня. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не побачила у відповіді Заходу щодо “гарантій безпеки” обліку трьох ключових вимог, включаючи не розширення НАТО.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення. Росія заперечує плани вторгнення.