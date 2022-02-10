Обговорили модальності участі України в Мадридському саміті НАТО: подробиці розмови Зеленського і Столтенберга

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом обмінялися інформацією про дипломатичні заходи, яких Україна та Альянс вживають у відповідь на загрози з боку Росії. Також йшлося про модальності участі України в Мадридському саміті НАТО у червні поточного року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОПУ.