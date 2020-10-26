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ОАСК повернув Черновецькому позов щодо статусу російської мови

ОАСК повернув Черновецькому позов щодо статусу російської мови

Київ • УНН

 • 12320 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва ухвалив повернути Леоніду Черновецькому позовну заяву щодо статусу російської мови. Про це інформує пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає УНН.

"Окружний адміністративний суд міста ухвалив повернути Леоніду Черновецькому позовну заяву щодо статусу російської мови", - повідомили в пресслужбі.

Так, позов до Кабінету міністрів України надійшов до суду на початку вересня. Позивач просив суд зобов’язати КМУ внести до Верховної Ради проект закону про надання російській мові статусу державної, а також визнати протиправною бездіяльність уряду, яка, на його думку, полягала у невнесенні вищезгаданого законопроекту на розгляд парламенту.

"Суд встановив, що при складенні позовної заяви позивачем не було дотримано вимог Кодексу адміністративного судочинства України, положень Конституції України щодо статусу державної мови та сфер її застосування. Суд залишив позовну заяву без руху та надав строк для усунення недоліків, зокрема, шляхом викладення позову державною (українською) мовою", - зазначили в ОАСК.

Однак, за даними пресслужби, документів на усунення недоліків позову, в тому числі клопотань про продовження строку для їх усунення чи доказів неможливості надання витребуваних документів, до суду не надходило.

"Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС України позовна заява була повернута позивачеві", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 10 вересня ОАСК отримав позов від Леоніда Черновецького, у якому суд просять зобов’язати Кабінет міністрів України внести до Верховної Ради проєкт закону про надання російській мові статусу державної.

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