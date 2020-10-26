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ОАСК вернул Черновецкому иск о статусе русского языка

ОАСК вернул Черновецкому иск о статусе русского языка

Киев  •  УНН

 • 12320 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Окружной административный суд Киева постановил вернуть Леониду Черновецкому исковое заявление о статусе русского языка. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.

"Окружной административный суд города постановил вернуть Леониду Черновецкому исковое заявление о статусе русского языка", - сообщили в пресс-службе.

Так, иск к Кабинету министров Украины поступил в суд в начале сентября. Истец просил суд обязать КМУ внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, а также признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по его мнению, заключалась в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.

"Суд установил, что при составлении искового заявления истцом не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства Украины, положения Конституции Украины относительно статуса государственного языка и сфер его применения. Суд оставил исковое заявление без движения и предоставил срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке", - отметили в ОАСК.

Однако, по данным пресс-службы, документов на устранение недостатков иска, в том числе ходатайств о продлении срока для их устранения или доказательств невозможности предоставления затребованных документов, в суд не поступало.

"В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС Украины исковое заявление было возвращено истцу", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 10 сентября ОАСК получил иск от Леонида Черновецкого, в котором суд просят обязать Кабинет министров Украины внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.

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