ОАСК вернул Черновецкому иск о статусе русского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Окружной административный суд Киева постановил вернуть Леониду Черновецкому исковое заявление о статусе русского языка. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.
"Окружной административный суд города постановил вернуть Леониду Черновецкому исковое заявление о статусе русского языка", - сообщили в пресс-службе.
Так, иск к Кабинету министров Украины поступил в суд в начале сентября. Истец просил суд обязать КМУ внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, а также признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по его мнению, заключалась в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.
"Суд установил, что при составлении искового заявления истцом не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства Украины, положения Конституции Украины относительно статуса государственного языка и сфер его применения. Суд оставил исковое заявление без движения и предоставил срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке", - отметили в ОАСК.
Однако, по данным пресс-службы, документов на устранение недостатков иска, в том числе ходатайств о продлении срока для их устранения или доказательств невозможности предоставления затребованных документов, в суд не поступало.
"В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС Украины исковое заявление было возвращено истцу", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 10 сентября ОАСК получил иск от Леонида Черновецкого, в котором суд просят обязать Кабинет министров Украины внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.