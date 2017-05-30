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О.Зінченко потрапив до заявки молодіжної збірної України на Меморіал В.Лобановського

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Головний тренер молодіжної збірної команди України Олександр Головко викликав 21 футболіста для участі у навчально-тренувальному зборі та підготовки до матчів XIV міжнародного турніру пам’яті Валерія Лобановського. Про це повідомляє сайт Федерації футболу України, передає УНН.

О.Зінченко потрапив до заявки молодіжної збірної України на Меморіал В.Лобановського

Найбільше представництво в "молодіжці" мають дніпровське "Дніпро", київське "Динамо" та одеський "Чорноморець" - по 3 виконавці.

Легіонерів у списку представляє всього семеро серед яких тріо "іспанців" Бека Вачіберадзе, Мар’ян Швед та Іван Зотько. Також у заявці опинився гравець нідерландського "ПСВ" Олександр Зінченко права на якого належать "Манчестер Сіті".

Повна заявка виглядає наступним чином:

Воротарі: Данило Каневцев, Дмитро Безрук (обидва – "Чорноморець", Одеса).

Захисники: Іван Зотько ("Валенсія", Іспанія), Дмитро Литвин ("Фафе", Португалія), Павло Лук’янчук, Олександр Осман, Олександр Тимчик (усі – "Динамо", Київ), Іван Лобай ("Карпати", Львів), Ігор Кирюханцев ("Шахтар", Донецьк).

Півзахисники: Бека Вачіберадзе ("Бетіс", Іспанія), Олександр Зінченко ("ПСВ", Нідерланди), Ілля Брюхов ("Кальярі", Італія), Валерій Лучкевич ("Стандард", Бельгія), Мар’ян Швед ("Севілья", Іспанія), Юрій Вакулко, Ігор Кочергін, Євген Чеберко (усі – "Дніпро", Дніпро), Максим Третьяков ("Чорноморець", Одеса), Олександр Зубков ("Шахтар", Донецьк).

Нападники: Олексій Гуцуляк ("Карпати", Львів), Олексій Збунь ("Зірка", Кропивницький).

Відзначимо, що у команді 21-річних з'явилися нові обличчя: легіонери з італійського "Кальярі" та португальського "Фафе", на яких тренерський штаб звернув увагу – Ілля Брюхов та Дмитро Литвин.

Зазначається, що збір команди Олександра Головка розпочнеться 1 червня.

Нагадаємо, матчі турніру пам’яті В.Лобановського проходитимуть з 6 по 8 червня у Борисполі та Києві. Разом із молодіжною збірною України участь у змаганнях візьмуть її однолітки з Чорногорії, Фінляндії та Словенії. 

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