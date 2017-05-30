О.Зінченко потрапив до заявки молодіжної збірної України на Меморіал В.Лобановського
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Головний тренер молодіжної збірної команди України Олександр Головко викликав 21 футболіста для участі у навчально-тренувальному зборі та підготовки до матчів XIV міжнародного турніру пам’яті Валерія Лобановського. Про це повідомляє сайт Федерації футболу України, передає УНН.
Найбільше представництво в "молодіжці" мають дніпровське "Дніпро", київське "Динамо" та одеський "Чорноморець" - по 3 виконавці.
Легіонерів у списку представляє всього семеро серед яких тріо "іспанців" Бека Вачіберадзе, Мар’ян Швед та Іван Зотько. Також у заявці опинився гравець нідерландського "ПСВ" Олександр Зінченко права на якого належать "Манчестер Сіті".
Повна заявка виглядає наступним чином:
Воротарі: Данило Каневцев, Дмитро Безрук (обидва – "Чорноморець", Одеса).
Захисники: Іван Зотько ("Валенсія", Іспанія), Дмитро Литвин ("Фафе", Португалія), Павло Лук’янчук, Олександр Осман, Олександр Тимчик (усі – "Динамо", Київ), Іван Лобай ("Карпати", Львів), Ігор Кирюханцев ("Шахтар", Донецьк).
Півзахисники: Бека Вачіберадзе ("Бетіс", Іспанія), Олександр Зінченко ("ПСВ", Нідерланди), Ілля Брюхов ("Кальярі", Італія), Валерій Лучкевич ("Стандард", Бельгія), Мар’ян Швед ("Севілья", Іспанія), Юрій Вакулко, Ігор Кочергін, Євген Чеберко (усі – "Дніпро", Дніпро), Максим Третьяков ("Чорноморець", Одеса), Олександр Зубков ("Шахтар", Донецьк).
Нападники: Олексій Гуцуляк ("Карпати", Львів), Олексій Збунь ("Зірка", Кропивницький).
Відзначимо, що у команді 21-річних з'явилися нові обличчя: легіонери з італійського "Кальярі" та португальського "Фафе", на яких тренерський штаб звернув увагу – Ілля Брюхов та Дмитро Литвин.
Зазначається, що збір команди Олександра Головка розпочнеться 1 червня.
Нагадаємо, матчі турніру пам’яті В.Лобановського проходитимуть з 6 по 8 червня у Борисполі та Києві. Разом із молодіжною збірною України участь у змаганнях візьмуть її однолітки з Чорногорії, Фінляндії та Словенії.