А.Зинченко попал в заявку молодежной сборной Украины на Мемориал Лобановского
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Главный тренер молодежной сборной команды Украины Александр Головко вызвал 21 футболиста для участия в учебно-тренировочном сборе и подготовке к матчам XIV международного турнира памяти Валерия Лобановского. Об этом сообщает сайт Федерации футбола Украины, передает УНН.
Наибольшее представительство в "молодежке" имеют днепровское "Днепр", киевское "Динамо" и одесский "Черноморец" - по 3 исполнители.
Легионеров в списке представляет всего семь среди которых трио "испанцев" Бека Вачиберадзе, Марьян Швед и Иван Зотько. Также в заявке оказался игрок нидерландского "ПСВ" Александр Зинченко права на которого принадлежат "Манчестер Сити".
Полная заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Даниил Каневцев, Дмитрий Безрук (оба - "Черноморец", Одесса).
Защитники: Иван Зотько ("Валенсия", Испания), Дмитрий Литвин ("Фафе", Португалия), Павел Лукьянчук, Александр Осман, Александр Тимчик (все - "Динамо", Киев), Иван Лобай ("Карпаты", Львов ), Игорь Кирюханцев ("Шахтер", Донецк).
Полузащитники: Бека Вачиберадзе ("Бетис", Испания), Александр Зинченко ("ПСВ", Нидерланды), Илья Брюхов ("Кальяри", Италия), Валерий Лучкевич ("Стандард", Бельгия), Марьян Швед ("Севилья" , Испания), Юрий Вакулко, Игорь Кочергин, Евгений Чеберко (все - "Днепр", Днепр), Максим Третьяков ("Черноморец", Одесса), Александр Зубков ("Шахтер", Донецк).
Нападающие: Алексей Гуцуляк ("Карпаты", Львов), Алексей Збунь ("Звезда", Кропивницкий).
Отметим, что в команде 21-летних появились новые лица: легионеры из итальянского "Кальяри" и португальского "Фафе", на которых тренерский штаб обратил внимание - Илья Брюхов и Дмитрий Литвин.
Отмечается, что сбор команды Александра Головко начнется 1 июня.
Напомним, матчи турнира памяти Лобановского проходить с 6 по 8 июня в Борисполе и Киеве. Вместе с молодежной сборной Украины участие в соревнованиях примут ее сверстники из Черногории, Финляндии и Словении.