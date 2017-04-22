О.Зеркаль: Україна має додаткові докази для Міжнародного суду ООН про фінансування Росією тероризму на Донбасі

“Ми це добре зрозуміли. І зараз фокусуємо свою увагу саме на цих питаннях, які пов’язані з усіма висловлюваннями, про які я казала, і з прив’язкою поведінки ватажків „ЛНР/ДНР“ і їхніх висловлювань до залякування населення”, — відповіла О.Зеркаль на запитання ведучого, які ще докази має навести українська сторона, аби цього було достатньо для суддів.

“У нас є дуже багато фактів, які ми збирали протягом 2014-2015 років, коли це все починалося, щодо тих тортур, які застосовувалися до українців там, по тому, що відбувалося, які це впливало загалом на моральну атмосферу в тих регіонах, які уражені цим конфліктом”, — додала вона.

О.Зеркаль нагадала, що тут не треба забувати, що суд прийняв рішення по конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації в повному обсязі на користь України. За її словами, якщо розглянути рішення суду щодо заборони фінансування тероризму Росією, то суд прийняв усі доводи України, але не пішов далі по запровадженню заходів.

“Таким чином з одного боку суд підтримав нашу юридичну позицію, а з іншого — не зробив кроку, аби не дратувати іншу сторону” — роз’яснила О.Зеркаль.