Е.Зеркаль: Украина имеет дополнительные доказательства для Международного суда ООН о финансировании Россией терроризма на Донбассе

“Мы это хорошо поняли. И сейчас фокусируем свое внимание именно на этих вопросах, связанных со всеми высказываниями, о которых я говорила, и с привязкой поведения главарей „ЛНР / ДНР“ и их высказываний к запугиванию населения”, — ответила Е.Зеркаль на вопрос ведущего, какие еще доказательства должен привести украинская сторона, чтобы этого было достаточно для судей.

“У нас есть очень много фактов, которые мы собирали в течение 2014-2015 годов, когда это все начиналось, по тех пытках, которые применялись к украинцам там, по тому, что происходило, как это влияло вообще на моральную атмосферу в тех регионах, пораженных этим конфликтом”, — добавила она.

Е.Зеркаль напомнила, что здесь не надо забывать, что суд принял решение по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в полном объеме в пользу Украины. По ее словам, если рассмотреть решение суда о запрете финансирования терроризма Россией, то суд принял все доводы Украины, но не пошел дальше по внедрению мероприятий.

“Таким образом, с одной стороны суд поддержал нашу юридическую позицию, а с другой — не сделал шага, чтобы не раздражать другую сторону” — разъяснила Е.Зеркаль.