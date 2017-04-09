О.Верняєв став переможцем сезону Кубка світу зі спортивної гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв продовжив тріумфувати на престижних міжнародних стартах, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
На етапі Кубка світу в Лондоні українцю не було рівних в багатоборстві. З результатом 83,864 О.Верняєв посів найвищу сходинку на п'єдесталі пошани.
Примітно, що ця звитяга дозволила гімнасту стати переможцем загального заліку сезону.
Додамо, що на попередніх етапах світового Кубка О.Верняєв здобув "золото" в німецькому Штутгарті та "срібло" в американському Ньюарці.
Як повідомляв УНН, гімнаст І.Радівілов виграв "срібло" на етапі Кубку світу.