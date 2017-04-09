О.Верняев стал победителем сезона Кубка мира по спортивной гимнастике

На этапе Кубка мира в Лондоне украинцу не было равных в многоборье. С результатом 83,864 О.Верняев занял высшую ступень на пьедестале почета.

Примечательно, что эта победа позволила гимнасту стать победителем общего зачета сезона.

Добавим, что на предыдущих этапах мирового Кубка О.Верняев получил "золото" в немецком Штутгарте и "серебро" в американском Ньюарке.

Как сообщал УНН, гимнаст И.Радивилов выиграл "серебро" на этапе Кубка мира .