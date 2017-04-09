О.Верняев стал победителем сезона Кубка мира по спортивной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев продолжил побеждать на престижных международных стартах, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
На этапе Кубка мира в Лондоне украинцу не было равных в многоборье. С результатом 83,864 О.Верняев занял высшую ступень на пьедестале почета.
Примечательно, что эта победа позволила гимнасту стать победителем общего зачета сезона.
Добавим, что на предыдущих этапах мирового Кубка О.Верняев получил "золото" в немецком Штутгарте и "серебро" в американском Ньюарке.
Как сообщал УНН, гимнаст И.Радивилов выиграл "серебро" на этапе Кубка мира .