О.Турчинов закликав українських військових бути готовими до контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який прибув до місця ведення активних бойових дій в районі Авдіївки, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
“Через агресивні дії російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми маємо бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення”, — зазначив О.Турчинов.
Також зазначається, що перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
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Голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що станом на ранок 1 лютого, вода у місті є, у будинках є газ.
До Авдіївки відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Декількох важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
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Станом на 12:00 середи отримано дозвіл на розмінування території, де розташовані лінії електропередачі, для проведення відновлення електропостачання в Авдіївці.
Засідання контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочалося у Мінську.
Не зважаючи на встановлення "режиму тиші" бойовики обстріляли бригаду електромонтажників в районі Авдіївки. За словами А.Авакова постраждалих серед піротехніків і енергетиків під Авдіївкою немає.