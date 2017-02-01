А.Турчинов призвал украинских военных быть готовыми к контрнаступлению
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Перед военными поставлена задача по уточнению оперативных планов при проведении наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступательных действий. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который прибыл к месту ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Через агрессивные действия российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения", - отметил А.Турчинов.
Также отмечается, что перед военными поставлена задача по уточнению оперативных планов при проведении наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступательных действий.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение . В городе проблемы с теплоснабжением, водоснабжением.
Председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что по состоянию на утро 1 февраля, вода в городе есть, в домах есть газ .
В Авдеевку отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Несколько тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС , США , Великобританию, Канаду , СЕ . Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке , где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе . Совбез ООН проведет брифинг по ситуации в Украине в четверг, 2 февраля.
Российская сторона в ОЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в Авдеевке, ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи.
По состоянию на 12:00 среды получено разрешение на разминирование территории , где расположены линии электропередачи, для проведения восстановления электроснабжения в Авдеевке.
Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в Минске.
Несмотря на установление "режима тишины" боевики обстреляли бригаду электромонтажников в районе Авдеевки. По словам А.Авакова пострадавших среди пиротехников и энергетиков под Авдеевкой нет .