А.Турчинов призвал украинских военных быть готовыми к контрнаступлению

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Перед военными поставлена ​​задача по уточнению оперативных планов при проведении наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступательных действий. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который прибыл к месту ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.