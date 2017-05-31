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О.Турчинов: семеро українських військових загинули в зоні АТО протягом травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Протягом травня 2017 року в зоні проведення АТО загинули 7 українських військових та ще 141 отримали поранення. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час візиту до Маренки, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.

О.Турчинов: семеро українських військових загинули в зоні АТО протягом травня

“Протягом травня внаслідок військових провокацій загинуло 7 наших військовослужбовців, дістали поранень 141”, — сказав він.

За словами О.Турчинова, російсько-терористичні угруповання намагаються завдати максимальної шкоди підрозділам Збройних Сил України та відпрацьовують технологію прицільного ведення вогню як по передових, так і по віддалених позиціях.

“Окрім того, командування російсько-терористичних військ продовжує перекидати на окуповану територію військових, зброю, боєприпаси та пально-мастильні матеріали, посилює забезпечення передових підрозділів та інженерне обладнання вогневих позицій”, — додав він.

Також О.Турчинов обговорив з керівництвом Національної гвардії та Служби безпеки України питання посилення контрдиверсійної боротьби “для недопущення проникнення розвідувальних та диверсійних груп за лінію зіткнення”.

Як повідомляв УНН, минулої доби один військовослужбовець загинув в зоні АТО.

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