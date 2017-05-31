А.Турчинов: семь украинских военных погибли в зоне АТО течение мая
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В течение мая 2017 года в зоне проведения АТО погибли 7 украинских военных и еще 141 получили ранения. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время визита в ясменник, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"В течение мая в результате военных провокаций погибли 7 наших военнослужащих, получили ранения 141", - сказал он.
По словам Турчинова, российско-террористические группировки пытаются нанести максимальный урон подразделениям Вооруженных Сил Украины и отрабатывают технологию прицельного ведения огня как по передовым, так и по отдаленным позициях.
"Кроме того, командование русско-террористических войск продолжает перебрасывать на оккупированную территорию военных, оружие, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, усиливает обеспечения передовых подразделений и инженерное оборудование огневых позиций", - добавил он.
Также Турчинов обсудил с руководством Национальной гвардии и Службы безопасности Украины вопрос усиления контрдиверсионные борьбы "для недопущения проникновения разведывательных и диверсионных групп за линию столкновения".
Как сообщал УНН, за минувшие сутки один военнослужащий погиб в зоне АТО.