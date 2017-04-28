О.Турчинов розповів, як діятиме нова технологія блокування каналів пропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Створена нова технологія, яка буде вибірково блокувати аналогові і цифрові канали, що розповсюджують російську пропаганду і створювати умови для нормальної роботи українських каналів. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив у центрі підготовки підрозділів особливого призначення Нацполіції, передає кореспондент УНН.
“Наші фахівці відпрацювали технологію, яка ефективно діє щодо блокування антиукраїнського телерадіомовлення. Ця технологія дозволяє вибірково блокувати канали, які розповсюджують сепаратистську, російську пропаганду... і в той же час створюючи умови для того, щоб працювали українські канали”, — повідомив О.Турчинов.
Він наголосив, що ця технологія буде відпрацьована спочатку вздовж лінії розмежування, а після того, буде використовуватись вздовж всього україно-російського кордону.
“Ця технологія дозволяє блокувати як аналогові канали, так і цифрові. Сподіваюсь, що не тільки в теорії, а й на практиці вона буде ефективно працювати”, — сказав секретар РНБО.
Як повідомлялось раніше, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов запропонував Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману виділити кошти для реалізації проекту із блокування антиукраїнського телерадіомовлення уздовж лінії розмежування в зоні АТО.