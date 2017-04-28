А.Турчинов рассказал, как будет действовать новая технология блокировки каналов пропаганды

"Наши специалисты отработали технологию, которая эффективно действует по блокированию антиукраинского телерадиовещания. Эта технология позволяет избирательно блокировать каналы, которые распространяют сепаратистскую, российскую пропаганду ... и в то же время создавая условия для того, чтобы работали украинские каналы", - сообщил А.Турчинов.

Он отметил, что эта технология будет отработана сначала вдоль линии разграничения, а после того, будет использоваться вдоль всей украино-российской границы.

"Эта технология позволяет блокировать как аналоговые каналы, так и цифровые. Надеюсь, что не только в теории, но и на практике она будет эффективно работать", - сказал секретарь СНБО.

Как сообщалось ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов предложил премьер-министру Владимиру Гройсману выделить средства для реализации проекта по блокированию антиукраинского телерадиовещания вдоль линии разграничения в зоне АТО.