О.Турчинов: РНБО вирішила припинити переміщення вантажів в зоні АТО через захоплення підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення, враховуючи захоплення українських підприємств та загострення безпекової ситуації в зоні АТО. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов за результатами засідання Ради, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
“Констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, усвідомлюючи загострення загроз економічній і енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, та враховуючи те, що РФ почала на державному рівні визнавати "документи" самопроголошених республік, з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення”, - сказав О.Турчинов після закінчення засідання.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко запропонував РНБО тимчасово повністю зупинити транспортне сполучення з окупованими територіями.