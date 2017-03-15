А.Турчинов: СНБО решил прекратить перемещение грузов в зоне АТО из-за захвата предприятий

"Констатируя резкую эскалацию российской агрессии против Украины, насильственный захват украинских предприятий, расположенных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, осознавая обострение угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированное сознательными действиями террористов, и учитывая то, что РФ начала на государственном уровне признавать "документы" самопровозглашенных республик, с целью защиты прав и свобод граждан Украины и обеспечения национальной безопасности Украины СНБО решил: временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию столкновения", - сказал А.Турчинов после окончания заседания.

Напомним, Президент П.Порошенко предложил СНБО временно полностью остановить транспортное сообщение с оккупированными территориями.