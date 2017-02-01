О.Турчинов із Авдіївки: маємо бути готові відповісти на будь-які провокації російських гібридних військ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Через агресивні дії російських гібридних військ, які свідомо йдуть на загострення ситуації, ми маємо бути готовими відповісти на будь-які провокації вздовж всієї лінії зіткнення. На цьому наголосив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, який прибув до місця ведення активних бойових дій в районі Авдіївки, передає УНН із посиланням на прес-службу РНБО.
Як повідомили у прес-службі, через загострення ситуації в зоні проведення антитерористичної операції Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов за дорученням Президента України прибув до місця ведення активних бойових дій в районі Авдіївки, де провів наради з військовим керівництвом та керівниками правоохоронних структур і з керівництвом Донецької військово-цивільної адміністрації та ДСНС.
Під час наради з керівництвом Донецької військово-цивільної адміністрації та ДСНС обговорювалися питання відновлення пошкодженої цивільної інфраструктури Авдіївки, забезпечення регіону теплом та електроенергією, проведення ремонтних робіт та надання допомоги постраждалим громадянам.
О. Турчинов також відвідав наметове містечко, що працює цілодобово. Працівники ДСНС надають там мешканцям гуманітарну допомогу (безкоштовне харчування, обігрів та меддопомогу).
З військовим керівництвом та керівниками правоохоронних органів Секретар РНБО України обговорив ситуацію, що склалася вздовж лінії зіткнення через масштабні провокації російських гібридних військ.
За словами О. Турчинова, системні провокації відбувалися в багатьох місцях вздовж усієї лінії зіткнення.
“Здійснюються активні обстріли наших позицій та спроби атакувати наші оборонні рубежі. Ворог, окрім забороненої Мінськими угодами важкої артилерії та мінометів, почав активно застосовувати танкові підрозділи та реактивні системи залпового вогню”, — сказав він, додавши, що в більшості випадків вогонь ведеться “підступно з жилих кварталів окупованих міст”.
Секретар РНБО України наголосив, що найнебезпечнішою залишається ситуація в районі міста Авдіївка, “де відбувається безпрецедентна кількість обстрілів наших позицій, об’єктів цивільної інфраструктури та жилих будинків”.
Як повідомили у прес-службі, О.Турчинов також побував на передовій лінії оборони, в Авдіївській Промзоні, де відбуваються найактивніші бойові зіткнення.
На передньому рубежі оборони секретар РНБО, поспілкувавшись з офіцерами та солдатами, перевірив забезпеченість позицій наших військових, звернув особливу увагу на питання захисту та забезпечення особового складу з урахуванням виконання бойових завдань за несприятливих погодних умов, зокрема, в умовах низьких температур.
Перед військовими поставлено завдання щодо уточнення оперативних планів у разі проведення наступальних операцій російськими гібридними військами з урахуванням підготовки ефективних контрнаступальних дій.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.