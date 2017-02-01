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А.Турчинов с Авдеевки: должны быть готовы ответить на любые провокации российских гибридных войск

А.Турчинов с Авдеевки: должны быть готовы ответить на любые провокации российских гибридных войск

Киев • УНН

 • 8875 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Через агрессивные действия российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, который прибыл к месту ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Как сообщили в пресс-службе, из-за обострения ситуации в зоне проведения антитеррористической операции Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по поручению Президента Украины прибыл к месту ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, где провел совещания с военным руководством и руководителями правоохранительных структур и с руководством Донецкой военно-гражданской администрации и ГосЧС.

Во время совещания с руководством Донецкой военно-гражданской администрации и ГосЧС обсуждались вопросы восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры Авдеевки, обеспечения региона теплом и электроэнергией, проведение ремонтных работ и оказания помощи пострадавшим гражданам.

Турчинов также посетил палаточный городок, который работает круглосуточно. Работники ГосЧС оказывают там жителям гуманитарную помощь (бесплатное питание, обогрев и медпомощь).

С военным руководством и руководителями правоохранительных органов Секретарь СНБО Украины обсудил ситуацию вдоль линии соприкосновения через масштабные провокации российских гибридных войск.

По словам А.Турчинова, системные провокации происходили во многих местах вдоль всей линии соприкосновения.

"Осуществляются активные обстрелы наших позиций и попытки атаковать наши оборонительные рубежи. Враг, кроме запрещенной минскими соглашениями тяжелой артиллерии и минометов, начал активно применять танковые подразделения и реактивные системы залпового огня ", - сказал он, добавив, что в большинстве случаев огонь ведется" коварно из жилых кварталов оккупированных городов ".

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что опасной остается ситуация в районе города Авдеевка, "где происходит беспрецедентное количество обстрелов наших позиций, объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов".

Как сообщили в пресс-службе, А.Турчинов также побывал на передовой линии обороны, в Авдеевский Промзоне, где происходят активные боевые столкновения.

На переднем рубеже обороны секретарь СНБО, пообщавшись с офицерами и солдатами, проверил обеспеченность позиций наших военных, обратил особое внимание на вопросы защиты и обеспечения личного состава с учетом выполнения боевых задач при неблагоприятных погодных условиях, в частности, в условиях низких температур.

Перед военными поставлена ​​задача по уточнению оперативных планов при проведении наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступательных действий.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

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