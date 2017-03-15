О.Сироїд звернулася до ГПУ і СБУ з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі ВР (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд у середу звернулася до Генеральної прокуратури і Служби безпеки України з вимогою дати оцінку інциденту з невідомими у сесійній залі парламенту, передає кореспондент УНН.
"У зв'язку з цим я вже звернулася до прокуратури і до СБУ у зв'язку з цією неординарною подією. Вони повинні провести розслідування, хто спланував ці дії і з якою метою", - сказала О.Сироїд.
Вона додала, що не може зв'язатися з керівником апарату ВР.
"Коли я веду засідання і я бачу, що з дверей ложі уряду заходять люди у мілітарній формі і йдуть до трибуни, я вважала це захопленням зали парламентських засідань і парламентської трибуни і я вимушена була закрити пленарне засідання сьогодні", - сказала О.Сироїд.
Вона додала, що наразі не може зв'язатися з головою ВР А.Парубієм.
О.Сироїд зазначила, що як тільки органи правопорядку отримують право чи можливість свавільно ступати до стін ВР, демократія перестає існувати.
"Зараз далі триває, я не знаю що там триває, але хтось дав дозвіл включити мікрофони в залі парламентських засідань і невідомі люди включили, а окремі народні депутати фактично узурпували функції спікера і віце-спікера, оскільки там немає нікого, продовжують щось вести у залі пленарних засідань. З парламентської трибуни виступають люди у мілітарний формі", - додала О.Сироїд.
Нагадаємо, 15 березня у сесійну залу ВР завели невідомих. О.Сироїд достроково закрила засідання парламенту.