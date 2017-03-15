О.Сыроид обратилась в ГПУ и СБУ с требованием дать оценку инциденту с неизвестными в сессионном зале ВР

"В связи с этим я уже обратилась в прокуратуру и в СБУ в связи с этим неординарным событием. Они должны провести расследование, кто спланировал эти действия и с какой целью", - сказала О.Сыроид.

Она добавила, что не может связаться с руководителем аппарата ВР.

"Когда я веду заседания и я вижу, что из дверей ложи правительства заходят люди в военной форме и идут к трибуне, я посчитала это захватом залы парламентских заседаний и парламентской трибуны и я вынуждена была закрыть пленарное заседание сегодня", - сказала О.Сыроид.

Она добавила, что пока не может связаться с председателем ВР А.Парубием.

О.Сыроид отметила, что как только органы правопорядка получают право или возможность своевольно ступать в стенах ВР, демократия перестает существовать.

"Сейчас дальше продолжается, я не знаю что там идет, но кто-то дал разрешение включить микрофоны в зале парламентских заседаний и неизвестные люди включили, а отдельные народные депутаты фактически узурпировали функции спикера и вице-спикера, поскольку там нет никого, продолжают что-то вести в зале пленарных заседаний. С парламентской трибуны выступают люди в военной форме ", - добавила О.Сыроид.

Напомним, 15 марта в сессионный зал ВР завели неизвестных . О.Сыроид досрочно закрыла заседание парламента .