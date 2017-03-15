О.Сироїд закрила ранкове засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд достроково закрила ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Після перерви у роботі О.Сироїд поновила роботу парламенту.
Однак після виступу депутата від "Народного фронту" Юрія Берези, у якому він розкритикував вчинок свого колеги Володимира Парасюка, котрий напередодні побив правоохоронця на Донбасі, до трибуни підійшла група народних депутатів з різних фракцій. Інші депутати у залі кричали "Ганьба!" За короткий час О.Сироїд вирішила достроково закрити ранкове засідання.