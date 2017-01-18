О.Сироїд: в Україні й досі не існує процедури визнання організацій терористичними

"Комітет з питань безпеки і оборони виключає Надію Савченко за те, що сам дуже часто вчиняє. Тому що насправді в комітет саботажу військової реформи, саботажу фінансування армії, саботажу легалізації процесу, який би дозволив визнати організації ("ЛНР", "ДНР" – 5.ua) терористичними… От є проект про визнання організацій терористичними, скоро третій рік піде, як цей закон лежить у комітеті. Його просила Служба безпеки України для того, щоб мати процедуру, яка б дозволила визнати "Л/ДНР" терористичними організаціями", - заявила О.Сироїд.

Раніше віце-спікер Оксана Сироїд закликала уряд переглянути останні рішення у сфері політики щодо Донбасу.