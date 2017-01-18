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О.Сироїд: в Україні й досі не існує процедури визнання організацій терористичними

О.Сироїд: в Україні й досі не існує процедури визнання організацій терористичними

Київ • УНН

 • 7361 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Комітет з питань безпеки і оборони вже два роки не може доопрацювати процедура визнання організацій терористичними. Про це в ефірі "5 каналу" сказала заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд, передає УНН.

"Комітет з питань безпеки і оборони виключає Надію Савченко за те, що сам дуже часто вчиняє. Тому що насправді в комітет саботажу військової реформи, саботажу фінансування армії, саботажу легалізації процесу, який би дозволив визнати організації ("ЛНР", "ДНР" – 5.ua) терористичними… От є проект про визнання організацій терористичними, скоро третій рік піде, як цей закон лежить у комітеті. Його просила Служба безпеки України для того, щоб мати процедуру, яка б дозволила визнати "Л/ДНР" терористичними організаціями", - заявила О.Сироїд.

Раніше віце-спікер Оксана Сироїд закликала уряд переглянути останні рішення у сфері політики щодо Донбасу.

Українські Національні Новини

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