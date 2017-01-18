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О.Сироид: в Украине до сих пор не существует процедуры признания организаций террористическими

О.Сироид: в Украине до сих пор не существует процедуры признания организаций террористическими

Киев • УНН

 • 7361 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Комитет по вопросам безопасности и обороны уже два года не может доработать процедуру признания организаций террористическими. Об этом в эфире "5 канала" сказала заместитель главы Верховной Рады Украины Оксана Сыроид, передает УНН.

"Комитет по вопросам безопасности и обороны исключает Надежду Савченко за то, что сам очень часто совершает. Потому что на самом деле в комитете саботаж военной реформы, саботаж финансирования армии, саботаж легализации процесса, который бы позволил признать организации ("ЛНР", "ДНР" - 5.ua) террористическими... Вот есть проект о признании организаций террористическими, скоро третий год пойдет, как этот закон лежит в комитете. Его просила Служба безопасности Украины для того, чтобы иметь процедуру, которая позволила бы признать "Л/ДНР" террористическими организациями", - заявила О.Сироид.

Ранее вице-спикер Оксана Сыроид призвала правительство пересмотреть последние решения в области политики по Донбассу.

Украинские Национальные Новости

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