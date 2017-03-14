О.Сіренко: скасування штрафу АМКУ у “бензиновій справі” — гарний сигнал для операторів паливного ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Рішення суду скасувати штрафи Антимонопольного комітету щодо компанії WOG - гарний сигнал для інших операторів, які не згодні з цими санкціями. Таку думку у коментарі УНН зазначив експерт ринку, аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко, коментуючи перемогу WOG в суді в рамках так званої “бензинової стправи”.
“Це вже не перший штраф Антимонопольного комітету, і якщо я правильно пам’ятаю, то оператори ніколи не платили такі великі штрафи. Вони, зазвичай, оскаржуються у судах. Я думаю, що WOG показав приклад, що можна виграти в суді і доказати свою правоту. І на мою думку, це гарний сигнал для інших операторів які не згодні із цими санкціями”, — сказав О.Сіренко.
Експерт зазначив, що рішення Антимонопольного комітету щодо штрафів відносно нафтотрейдерів у так звані “бензиновій стправі” можна прояснити відсутністю налагодженого діалогу між ринком, владою та споживачами.
“Щодо причин рішень Антимонопольного комітету по штрафам,то можна побачити таку тенденцію, що дійсно бувають періоди, коли важко пояснити чому на заправках такі ціни. Зокрема, наприклад, буває, що коли зростає ціна на нафту бо ціни на АЗК збільшуються відразу, а коли ціна на нафту у світі зменшується, то на стеллі ціна відразу ж не зменшується. І учасники ринку говорять, що потрібно почекати і розпродати дорогі залишки. То тут проблема просто у тому, що немає нормального діалогу з ринком і споживачами”, — зауважив О.Сіренко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис. 103 грн за узгоджені дії на ринку.
Також нагадаємо, про наміри оскаржити штрафи АМКУ в суді раніше повідомляли такі компанії: WOG, ОККО, Сокар.
Як повідомляв УНН, суд скасував штрафи АМКУ стосовно WOG.