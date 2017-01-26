О.Семерак намагається узурпувати ринок небезпечних відходів - нардеп

“Пан Семерак намагається узурпувати ринок поводження з небезпечними відходами. Залучає ті підприємства, які йому підпорядковані, але не мають матеріально-технічної бази. А підприємства, які дійсно можуть працювати, він просто виключає їх з ринку, відбираючи ліцензії”, — сказав О.Недава.

Також нардеп зазначив, що у зв’язку з такою діяльністю Мінприроди, реальні утилізатори небезпечних відходів вирішили об’єднатися для захисту свого бізнесу.

“З цього приводу в понеділок була прес-конференція бізнесу. Там зібралися і переселенці, які перенесли свій бізнес з тимчасово окупованих територій. Були також міжнародні підприємства, які інвестували кошти у цю галузь в Україні. Вони зібралися тому, що відбувається повалення ринку поводження з небезпечними відходами. Валять ті підприємства, які мають реально матеріально-технічну базу, а там де фіктивні підприємства, то вони працюють”, — зазначив О.Недава.

Нардеп також наголосив, що яскравим прикладом протиправної діяльності Мінприроди є один із тендерів, який нещодавно виграло підприємство “Укреко-ойл” не маючи власної матеріально-технічної бази та надавши фіктивну інформацію про субпідрядників.

“Підприємство „Укреко-ойл“ підпорядковується Мінприроди, воно виграло тендер, але не має в своєму розпорядження матеріально-технічної бази. Більше того, вони подали фальсифіковані документи на участь у тендері. Бо те підприємство, яке вони „залучали“, нічого не знає про тендер. Ми з ними спілкувалися і вони кажуть, що не брали участь у цьому тендері.

З цього приводу ми звертаємося до прокуратури, до силових органів — і хай вони розбираються. Ми нещодавно отримали відповіді, і на наступному тижні ми напишемо депутатське звернення до МВС і прокуратури”, — зауважив О.Недава.

Нагадаємо, нещодавно на “Prozorro” було виявлено сумнівний тендер між “Південною залізницею” та підконтрольним Мінприроди державним підприємством “Укреко-ойл” на утилізацію небезпечних відходів. ДП “Укреко-ойл”, не маючи власної бази для утилізації небезпечних відходів, але бажаючи виграти тендер, залучило у якості субпідрядників ТОВ “Микитртуть”, що розташоване на окупованій території, та вказало їх як субпідрядників виконання послуг.

Однак виявилося, що таке залучення було зроблено ДП “Укреко-ойл” всліпу. Директор ТОВ “Микитртуть” дізнався про те, що документи його підприємства фігурують в тендерній пропозиції ДП “Укреко-ойл” від Всеукраїнської екологічної ліги, яка почала бити на сполох.

При цьому у Мінприроди не змогли прокоментувати вказану ситуацію, вказавши, що розпорядником коштів є “Південна залізниця”.

Однак у “Південній залізниці” на запит УНН відповіли, що тендерні документи ДП “Укреко-ойл” були перевірені і порушень не знайдено. При цьому відповідальність за виконання тендеру в “Південній залізниці” переклали на саме ДП “Укреко-ойл”.