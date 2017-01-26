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О.Семерак пытается узурпировать рынок опасных отходов - нардеп

О.Семерак пытается узурпировать рынок опасных отходов - нардеп

Киев • УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак пытается узурпировать рынок опасных отходов. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Олег Недава.

"Господин Семерак пытается узурпировать рынок обращения с опасными отходами. Привлекает те предприятия, которые ему подчинены, но не имеют материально-технической базы. А предприятия, которые действительно могут работать, он просто исключает их с рынка, отбирая лицензии ", - сказал О.Недава.

Также нардеп отметил, что в связи с такой деятельностью Минприроды, реальные утилизаторы опасных отходов решили объединиться для защиты своего бизнеса.

"По этому поводу в понедельник была пресс-конференция бизнеса. Там собрались и переселенцы, которые перенесли свой бизнес с временно оккупированных территорий. Были также международные предприятия, что инвестировали средства в эту отрасль в Украине. Они собрались потому, что происходит свержение рынка обращения с опасными отходами. Валят те предприятия, которые имеют реальную материально-техническую базу, а там где фиктивные предприятия, то они работают ", - отметил О.Недава.

Нардеп также отметил, что ярким примером противоправной деятельности Минприроды является один из тендеров, который недавно выиграло предприятие "УКРЭКО-ойл" не имея собственной материально-технической базы и предоставив фиктивную информацию о субподрядчиках.

"Предприятие" УКРЭКО-ойл "подчиняется Минприроды, оно выиграло тендер, но не имеет в своем распоряжении материально-технической базы. Более того, они подали фальсифицированные документы на участие в тендере. Потому что то предприятие, которое они "привлекали", ничего не знает о тендере. Мы с ними общались и они говорят, что не участвовали в этом тендере.

По этому поводу мы обращаемся в прокуратуру, в силовын органы - и пусть они разбираются. Мы недавно получили ответы, и на следующей неделе мы напишем депутатское обращение в МВД и прокуратуру ", - отметил О.Недава.

Напомним, недавно на "Prozorro" было обнаружено сомнительный тендер между "Южной железной дорогой" и подконтрольным Минприроды государственным предприятием "УКРЭКО-ойл" на утилизацию опасных отходов. ГП "УКРЭКО-ойл", не имея собственной базы для утилизации опасных отходов, но желая выиграть тендер, привлекло в качестве субподрядчиков ООО "Микитртуть", расположенное на оккупированной территории, и указало их в качестве субподрядчиков выполнения услуг.

Однако оказалось, что такое привлечение было сделано ГП "УКРЭКО-ойл" вслепую. Директор ООО "Микитртуть" узнал о том, что документы его предприятия фигурируют в тендерном предложении ГП "УКРЭКО-ойл" от Всеукраинской экологической лиги, которая начала бить тревогу .

При этом в Минприроды не смогли прокомментировать указанную ситуацию, указав, что распорядителем средств является "Южная железная дорога".

Однако в "Южной железной дороги" на запрос УНН ответили, что тендерные документы ГП "УКРЭКО-ойл" были проверены и нарушений не найдено. При этом ответственность за выполнение тендера в "Южной железной дороги" перевели на само  ГП "УКРЭКО-ойл".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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