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О.Семерак: Мінприроди розпочинає процес повернення Межигір'я у державну власність

О.Семерак: Мінприроди розпочинає процес повернення Межигір'я у державну власність

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів ініціює подачу касаційної скарги на рішення судів, якими визнано законність відчуження комплексу “Межигір’я” приватною фірмою “Медінвесттрейд” у НАК “Надра України”. Про це Про це заявив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак під час прес-конференції в КМУ, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

“Ми розпочали процедуру повернення у державну власність об’єктів Мінприроди на території Межигір’я, які були відчужені сумнівним шляхом через хитросплетіння юридичних договорів,” — зазначив Остап Семерак.

Як зауважив міністр, це — складний і непростий, але юридично грамотний шлях повернення комплексу Межигір’я у державну власність.

"Резиденція в Межигір’ї стала символом корупції. Попри пропозиції людей зробити на місці колишнього раю Януковича Національний музей корупції, дитячий будинок, зоопарк, курорт, досі не вирішена доля більшості споруд на території резиденції. Було кілька політичних рішень націоналізувати цей комплекс. Проте юридично споруди Межигір’я до цього часу належать компаніям, афелійованим з родиною Януковичів. Команда Мінприроди знає юридичний шлях повернення комплексу у власність народу України і розпочинає судовий процес його повернення“,- сказав Остап Семерак.

За словами Міністра, за дорученням Мінприроди НАК “Надра України” подало касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду м. Києва у справі № 6/655 про визнання недійсним договору міни від 25.09.2007.

Нагадаємо, за словами Генпрокурора Ю.Луценка, на сьогодні у “справі Межигір’я” нараховується 1500 томів матеріалів.

Як повідомляв УНН, екс-керівнику ДУС І.Тарасюку повідомлено про підозру у "справі Межигір'я".

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