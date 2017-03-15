О.Семерак: Минприроды начинает процесс возвращения Межигорья в государственную собственность

"Мы начали процедуру возвращения в государственную собственность объектов Минприроды на территории Межигорья, которые были отчуждены сомнительным путем через хитросплетения юридических договоров", - отметил Остап Семерак.

Как отметил министр, это - сложный и непростой, но юридически грамотный путь возвращения комплекса Межигорье в государственную собственность.

"Резиденция в Межигорье стала символом коррупции. Несмотря на предложения людей сделать на месте бывшего рая Януковича Национальный музей коррупции, детский дом, зоопарк, курорт, до сих пор не решена судьба большинства сооружений на территории резиденции. Было несколько политических решений национализировать этот комплекс. Однако юридически сооружения Межигорье до сих пор принадлежат компаниям, аффилированных с семьей Януковичей. Команда Минприроды знает юридический путь возвращения комплекса в собственность народа Украины и начинает судебный процесс его возвращения", - сказал Остап Семерак.

По словам министра, по поручению Минприроды НАК "Надра Украины" подало кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решение Хозяйственного суда. Киева по делу № 6/655 о признании недействительным договора мены от 25.09.2007.

Напомним, по словам Генпрокурора Ю.Луценко, сегодня по "делу Межигорье" насчитывается 1500 томов материалов.

Как сообщал УНН, экс-руководителю ГУД И.Тарасюк сообщено о подозрении в "деле Межигорье".