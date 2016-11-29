О.Семерак має провести перевірку щодо призначення В.Нельги директором КП “Кіровгеологія” - нардеп

“Безперечно, людина без профосвіти не може керувати таким підприємством („Кіровгеологія“ — ред.). Це є карикатурою на державну службу. Обов’язково, міністр екології О.Семерак повинен провести перевірку щодо конкурсу на цю посаду і як він (В.Нельга — ред.) його проходив”, — сказала О.Кужель.

Як повідомляв УНН, нещодавно КП “Кірогеологія” очолив В.Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільної освіти та досвіду роботи у галузі геологія.

З його приходом, за словами головного геолога підприємства, з “Кровгеології” звільняються 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.

Натомість, В.Нельга, за словами О.Фальковича, привів із собою на роботу “12 радників, які не мають жодного стосунку до геології” та рахуються поза штатом.

Раніше, прес-служба КП “Кіровгеологія” вигадала своєму новому директору неіснуючу в Україні геолого-економічну освіту.