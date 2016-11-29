О.Семерак має провести перевірку щодо призначення В.Нельги директором КП “Кіровгеологія” - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Людина, яка не має профільної освіти не може очолювати таке підприємство, як “Кіровгеологія”. Перевірку щодо законності його призначення має провести Міністерство екології на природних ресурсів. Про це УНН зявила нардеп Олександра Кужель.
“Безперечно, людина без профосвіти не може керувати таким підприємством („Кіровгеологія“ — ред.). Це є карикатурою на державну службу. Обов’язково, міністр екології О.Семерак повинен провести перевірку щодо конкурсу на цю посаду і як він (В.Нельга — ред.) його проходив”, — сказала О.Кужель.
Як повідомляв УНН, нещодавно КП “Кірогеологія” очолив В.Нельга, який за даними ЗМІ, не має профільної освіти та досвіду роботи у галузі геологія.
З його приходом, за словами головного геолога підприємства, з “Кровгеології” звільняються 5 найбільш фахових та досвідчених науковців.
Натомість, В.Нельга, за словами О.Фальковича, привів із собою на роботу “12 радників, які не мають жодного стосунку до геології” та рахуються поза штатом.
Раніше, прес-служба КП “Кіровгеологія” вигадала своєму новому директору неіснуючу в Україні геолого-економічну освіту.