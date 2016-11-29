О.Семерак должен провести проверку назначения В.Нельги директором КП "Кировгеология" - нардеп

"Безусловно, человек без профобразования не может управлять таким предприятием ("Кировгеология" - ред.). Это является карикатурой на государственную службу. Обязательно, министр экологии О.Семерак должен провести проверку конкурса на эту должность и как он (В.Нельга - ред.) его проходил", - сказала А.Кужель.

Как сообщал УНН, недавно КП "Кирогеология" возглавил В.Нельга, который по данным СМИ, не имеет профильного образования и опыта работы в области геологии.

С его приходом, по словам главного геолога предприятия, с "Кировгеологии" увольняются 5 самых профессиональных и опытных ученых.

Зато В.Нельга, по словам А.Фальковича, привел с собой на работу "12 советников, которые не имеют никакого отношения к геологии" и считаются вне штата.

Ранее, пресс-служба КП "Кировгеология" придумала своему новому директору несуществующее в Украине геолого-экономическое образование.