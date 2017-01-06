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О.Підгрушна потрапила до топ-10 у спринті на етапі Кубка світу з біатлону

Київ • УНН

 • 9111 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. В Обергофі (Німеччина) відбулася друга гонка четвертого етапу Кубка світу з біатлону. Жіночий спринт виграла чешка Габріела Коукалова, передає кореспондент УНН.

З ідеально точною стрільбою лідер загального заліку Кубка світу Г.Коукалова на 21,3 секунди обігнала найближчу суперницю на фініші – срібну призерку даного заїзду фінку Кайсу Макарайнен (2 промахи). Замкнула п'єдестал француженка Марі Дорен Абер + 24 с (1).

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна зупинилася за крок до квіткової церемонії – 7 місце + 51,3 с (0). Інша провідна біатлоністка України Юлія Джима (1 + 1 штрафне коло) фінішувала 15-ю +1:28 хвилини відставання.
Варто відзначити результат 21-річної уродженки Сум Анастасії Меркушиною, яка завершила стрільбу без промахів і здійнялася на загальний 19-й рядок.

Примітно, що для А.Меркушиної це перше потрапляння до очкової зони на етапах Кубків світу.

Нагадаємо, що завтра відбудуться дві гонки переслідування на трасі в Обергофі.

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