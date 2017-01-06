Е.Пидгрушная попала в топ-10 в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

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Киев • УНН

 • 9111 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В Оберхофе (Германия) состоялась вторая гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Женский спринт выиграла чешка Габриэла Коукалова, передает корреспондент УНН.

С идеально точной стрельбой лидер общего зачета Кубка мира Г.Коукалова на 21,3 секунды обогнала ближайшую соперницу на финише - серебряного призера данного заезда финку Кайсу Макарайнен (2 промаха). Замкнула пьедестал француженка Мари Дорен Абер + 24 с (1).

Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная остановилась в шаге от цветочной церемонии - 7 место + 51,3 с (0). Другая ведущая биатлонистка Украины Юлия Джима (1 + 1 штрафной круг) финишировала 15-й +1:28 минуты отставания.

Стоит отметить результат 21-летней уроженки Сум Анастасии Меркушиной, которая завершила стрельбу без промахов и поднялась на общий 19-ю строчку.

Примечательно, что для А.Меркушиной это первое попадание в очковую зону на этапах Кубков мира.

Напомним, что завтра состоятся две гонки преследования на трассе в Оберхофе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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