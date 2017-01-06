Е.Пидгрушная попала в топ-10 в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Оберхофе (Германия) состоялась вторая гонка четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Женский спринт выиграла чешка Габриэла Коукалова, передает корреспондент УНН.
С идеально точной стрельбой лидер общего зачета Кубка мира Г.Коукалова на 21,3 секунды обогнала ближайшую соперницу на финише - серебряного призера данного заезда финку Кайсу Макарайнен (2 промаха). Замкнула пьедестал француженка Мари Дорен Абер + 24 с (1).
Капитан женской сборной Украины Елена Пидгрушная остановилась в шаге от цветочной церемонии - 7 место + 51,3 с (0). Другая ведущая биатлонистка Украины Юлия Джима (1 + 1 штрафной круг) финишировала 15-й +1:28 минуты отставания.
Стоит отметить результат 21-летней уроженки Сум Анастасии Меркушиной, которая завершила стрельбу без промахов и поднялась на общий 19-ю строчку.
Примечательно, что для А.Меркушиной это первое попадание в очковую зону на этапах Кубков мира.
Напомним, что завтра состоятся две гонки преследования на трассе в Оберхофе.