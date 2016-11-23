О.Новак завтра обговорить з комісаром ЄС транзит газу через Україну

"Звичайно. Усі питання співпраці між Росією і Євросоюзом, в тому числі забезпечення транзитних поставок газу будуть обговорюватися", - сказав О.Новак, відповідаючи на питання, чи передбачається обговорити надійність транзиту газу поточною зимою.

Раніше Міненерговугілля повідомило, що за січень-жовтень 2016 року територією України було протранспортовано (транзитом) 65,3 млрд куб. м природного газу, що на 19,7% більше, ніж за відповідний період 2015 року.