А.Новак завтра обсудит с комиссаром ЕС транзит газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии по Энергосоюзу Марошем Шефчовичем 25 ноября в Москве планирует обсудить вопрос энергосотрудничества, в том числе надежность транзита российского газа в ЕС через Украину, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Конечно. Все вопросы сотрудничества между Россией и Евросоюзом, в том числе обеспечение транзитных поставок газа будут обсуждаться", - сказал А.Новак, отвечая на вопрос, предполагается ли обсудить надежность транзита газа текущей зимой.
Ранее Минэнергоугля сообщило, что за январь-октябрь 2016 г. по территории Украины транспортировали (транзитом) 65,3 млрд куб. м природного газа, что на 19,7% больше, чем за соответствующий период 2015 года.