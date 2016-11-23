А.Новак завтра обсудит с комиссаром ЕС транзит газа через Украину

"Конечно. Все вопросы сотрудничества между Россией и Евросоюзом, в том числе обеспечение транзитных поставок газа будут обсуждаться", - сказал А.Новак, отвечая на вопрос, предполагается ли обсудить надежность транзита газа текущей зимой.

Ранее Минэнергоугля сообщило, что за январь-октябрь 2016 г. по территории Украины транспортировали (транзитом) 65,3 млрд куб. м природного газа, что на 19,7% больше, чем за соответствующий период 2015 года.