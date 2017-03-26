О.Навального утримуватимуть до розгляду справи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Російського опозиціонера Олексія Навального, якого затримали під час акції в центрі Москви, утримуватимуть до розгляду справи про адміністративне правопорушення, суд має відбутися у понеділок, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
За словами прес-секретаря О.Навалького Кіри Ярмиш, опозиціонера утримуватить до розгляду справи про адміністративне правопорушення.
За її даними, суд призначили на завтра, 27 березня.
Так, 26 березня у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.
Нагадаємо, кількість затриманих учасників акції проти корупції у Москві перевищила 500 осіб.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
Як повідомляв УНН, поліція заявила про близько 8 тисяч активістів у центрі Москви.