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О.Навального утримуватимуть до розгляду справи

О.Навального утримуватимуть до розгляду справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Російського опозиціонера Олексія Навального, якого затримали під час акції в центрі Москви, утримуватимуть до розгляду справи про адміністративне правопорушення, суд має відбутися у понеділок, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За словами прес-секретаря О.Навалького Кіри Ярмиш, опозиціонера утримуватить до розгляду справи про адміністративне правопорушення.

За її даними, суд призначили на завтра, 27 березня.

Так, 26 березня у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо, кількість затриманих учасників акції проти корупції у Москві перевищила 500 осіб.

Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.

Як повідомляв УНН, поліція заявила про близько 8 тисяч активістів у центрі Москви.

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